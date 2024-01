“Ragazzo divora universo”: mamma e papà, vi salverò io!

Su Netflix una miniserie tratta da un libro best seller "Ragazzo divora universo" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Nella periferia di Melbourne, negli Anni 80, si svolgono le disavventure di una famiglia in difficoltà. Il protagonista della storia, infatti, è un ragazzino molto sveglio e precoce di nome Eli, alle prese con un padre costantemente invischiato nella criminalità locale, un fratello maggiore che non dice una parola e una madre che Eli vorrebbe far fuggire più lontano possibile. Quando il padre, dopo l’ennesima bravata, viene sequestrato da un gruppo di delinquenti, ci penserà Eli a prendere in mano il destino della sua famiglia, a ogni costo.

Dal romanzo best seller “Ragazzo divora universo”, che il giornalista Trent Dalton ha scritto ispirandosi alle sue memorie personali, arriva una miniserie omonima di Netflix che promette di essere molto emozionante.

