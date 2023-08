“Ragnarock”: la guerra tra dèi e giganti giunge al termine

Su Netflix arriva la terza e conclusiva stagione della serie tv ispirata alla mitologia nordica Matteo Valsecchi







Immaginate di essere un ragazzo e di scoprire un giorno di essere la reincarnazione di un dio. Non di uno qualsiasi, bensì di Thor, il figlio di Odino, la più potente delle divinità della mitologia nordica. Questo è quello che succede a Magne (David Stakston) e in “Ragnarok” è raccontata la sua storia. Dal 24 agosto su Netflix arriva la terza stagione, che sarà anche quella conclusiva.

La premessa: Magne, dopo avere scoperto le sue capacità divine, si è reso conto di non essere il solo in quella condizione. E così, insieme con un gruppo di amici, anch’essi dotati di poteri speciali, ha iniziato a scontrarsi con la famiglia degli Jutul. Questi sono dei giganti sopravvissuti all’ultimo “Ragnarok”, ossial a guerra tra le forze del bene e quelle del male avvenuta nel passato. Ora è giunto il momento della resa dei conti, perché gli Jutul vogliono conquistare la Terra, mentre Magne e soci faranno di tutto per impedirglielo. Ci riusciranno? Questo lo scopriremo dopo sei episodi, ma attenzione: non date assolutamente nulla per scontato.

