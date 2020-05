Rai4: dal 15 giugno arriva “Daredevil”

29 Maggio 2020 | 16:25 di Antonella Silvestri

L’attesa per i fan di Daredevil è finita. Dal 15 giugno - ogni lunedì - il supereroe creato da Stan Lee arriva su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con doppio episodio a partire dalle 21.20.

Uno dei più celebri e amati personaggi Marvel Comics, incarna alla perfezione il principio di “supereroe con super-problemi” sostenuto dalla Casa delle Idee nel suo periodo di maggior attività creativa. Vittima di un incidente quando era solo un bambino, che lo ha privato della vista, Matt Murdock subisce una misteriosa mutazione a tutti gli altri sensi, acuiti in seguito al contatto con una sostanza radioattiva. Seguendo la sua vocazione di diventare uno stimato avvocato, Matt si impegna anche nella lotta fisica al crimine diventando l’eroe Daredevil, protettore del quartiere Hell’s Kicthen.



Dal fumetto al cinema

Premiata nel 2003 con il prestigioso Will Eisner Award come migliore serie a fumetti continuativa (in 40 anni è sempre uscita puntualmente in edicola), Daredevil, nata nel 1964 dalla penna di Stan Lee e le matite del disegnatore Bill Everett, ha un imponente seguito di fan tanto da essere stato inserito dal portale IGN al decimo posto tra i 100 migliori eroi dei fumetti. Popolarità che, nel 2003, ha portato alla trasposizione sul grande schermo dell’avvocato cieco di Hell’s Kitchen in un film interpretato da Ben Affleck. Successivamente l’avvocato è diventato protagonista di una fortunata serie tv in tre stagioni prodotta da Marvel Television. "Marvel’s Daredevil" è stata ideata da Drew Goddard, sceneggiatore per serie di successo come "Lost" e "Alias" e candidato agli Oscar per la sceneggiatura di "The Martian – Sopravvissuto" di Ridley Scott, nonché regista dell’horror "Quella casa nel bosco" e del pulp "7 sconosciuti a El Royale".

La serie

Lo showrunner della prima stagione di Marvel’s Daredevil è invece Steven S. DeKnight, creatore della serie tv "Spartacus" e regista e sceneggiatore del blockbuster di fantascienza "Pacific Rim – La rivolta". Nel cast della prima stagione di "Marvel’s Daredevil" troviamo Charlie Cox ("Boadwalk Empire") nei panni dell’avvocato Matt Murdock e del suo alter-ego Daredevil, Elden Henson ("Hunger Games – Il canto della rivolta") in quelli dell’amico e collega Foggy Nelson e Deborah Ann Wall ("Escape Room") come Karen Page, futura segretaria nello studio legale Nelson & Murdock. Nel ruolo dello storico villain William Fisk, boss della mala noto come Kingpin, troviamo l’attore Vincent D’Onofrio, mentre Rosario Dawson interpreta l’infermiera Claire Temple.