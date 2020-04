Rai4, i lunedì si vestono di Marvel: da “Marvel’s Runaways” a “Jessica Jones”

30 Aprile 2020 | 11:03 di Antonella Silvestri

Una buona notizia per gli gli amanti del fantastico mondo Marvel: dal 4 maggio i lunedì di Rai4 diventano “serata Marvel”.



In prima serata debutta la seconda stagione di “Marvel’s Runaways” con protagonisti sei adolescenti, dotati di poteri speciali, alle prese con un mondo a loro ignoto, fatto di magia e creature aliene, di cui fanno parte i loro genitori, membri di una malvagia setta chiamata Pride. I ragazzi - Alex Wilder, Nico Minoru, Karolina Dean, Gert Yorkes, Chase Stein e Molly Hernandez - capiscono ben presto che la cosa migliore da fare è rimanere uniti, nel bene e nel male, per difendere la giustizia e sopravvivere all’organizzazione occulta che li vorrebbe morti, in particolare il diabolico leader Jonah. È da questo momento che prende il via la seconda stagione di una delle più amate serie Marvel, creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage e basata sull'omonimo fumetto scritto da Brian K. Vaughan e dalle matite di Adrian Alphona. The Runaways ha fatto sì che anche i lettori più giovani avessero degli eroi di riferimento, non tutti dotati di super-poteri, ma ricchi di coraggio e determinazione, nonché capaci di fare prodigi grazie a tecnologie extraterrestri e marchingegni magici.



La serie è ambientata nel Marvel Cinematic Universe dove si muovono anche i celebri film sugli Avengers, la serie tv "Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D" e le serie su "Daredevil" e "Jessica Jones". Nel cast della seconda stagione oltre ai sei giovani attori Rhenzy Feliz (Alex), Lyrica Okano (Nico), Virginia Gardner (Karolina), Ariela Barer (Gert), Gregg Sulkin (Chase) e Allegra Acosta (Molly), troviamo nella controparte adulta i volti di Julian McMahon ("Nip/Tuk", "I Fantastici 4"), Annie Wersching ("Extant", "The Vampires Diaries") e Kevin Weisman ("X-Files", "Ghost Whisperer").



Ma le sorprese di Rai 4 non finiscono qui

Nella seconda serata del lunedì fa il suo esordio la prima stagione, sempre in prima visione in chiaro, di "Jessica Jones”. Tormentata da un passato che vorrebbe dimenticare e affetta da stress post-traumatico, la ex super-eroina Jessica Jones, dotata fin da bambina di una forza sovrumana, apre un’agenzia investigativa: la Alias Investigations. ​Ma l’uomo che l’ha tormentata, Kilgrave, è tornato a seminare terrore a Hell’s Kitchen con i suoi incredibili poteri di controllo psichico e così la ragazza decide di risolvere il problema una volta per tutte, prima che il suo misterioso antagonista rovini altre vite. La serie targata Marvel Television e ideata da Melissa Rosenberg, è basata sul celebre personaggio Marvel Comics nato nel 2001 dai testi di Brian Michael Bendis e i disegni di Michael Gaydos. Protagonista della serie è Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, ma ci sono anche Rachael Taylor e Carrie-Anne Moss, a cui si aggiungono Mike Colter, che interpreta l’indistruttibile Luke Cage, Wil Traval, Eka Darville, Erin Moriarty e David Tennant nel ruolo del misterioso villain.