“Rapa”: su Rai 4 al via la miniserie spagnola

Andrà in onda da domenica 12 novembre in prima serata su Rai 4, con un doppio episodio settimanale, “Rapa”, una nuova miniserie televisiva poliziesca spagnola creata da Pepe Coira e Fran Araújo. La storia parte in seguito all’omicidio di Amparo Seoane, sindaco di una cittadina della Galizia, il sergente Maite inizia le indagini nelle quali viene coinvolto Tomàs, unico testimone del delitto. Per Maite la soluzione del caso è semplice lavoro, ma per Tomàs, insegnante di lettere nel liceo della città, è un’occasione per vivere un’avventura come quella dei suoi amati romanzi polizieschi. L’indagine prende presto una sinistra piega quando si scopre che in città più di una persona era interessata a veder morta Amparo Seoane.

Diretta da Jorge Coira, “Rapa” può contare sull’interpretazione, nei ruoli principali, di due star del cinema e della tv spagnola come Javier Cámara (“Narcos”, “The New Pope”, “Gli amanti passeggeri”) e Mónica López (“Il Regno”, “Che Dio ci perdoni”).

Il titolo della serie si riferisce alla pratica nota come “rapa das bestas”, una tradizione delle città della Galizia che si svolge una volta l’anno quando vengono radunati i cavalli selvaggi che popolano le zone montane per essere cavalcati, rasati e marchiati.