“Rapina al Banco Central”, Barcellona 1981: molto più di una semplice rapina

Assalitori col volto coperto e oltre 200 ostaggi: la democrazia spagnola è in grave pericolo "Rapina al Banco Central!







Se avete amato “La casa di carta” allora vi piacerà anche “Rapina al Banco Central”, nuova serie spagnola composta da cinque episodi che sarà interamente disponibile su Netflix a partire dall’8 novembre. Si basa su eventi realmente accaduti.

Siamo a Barcellona, è il 23 maggio del 1981: 11 uomini incappucciati fanno irruzione nella Banca Central e prendono le oltre 200 persone presenti in ostaggio, minacciando di ucciderle. Quella che sembra una semplice rapina si trasforma però rapidamente in un grave pericolo per il Paese. Il motivo? Il loro obiettivo non sono i soldi: gli assalitori vogliono colpire la democrazia spagnola, che da poco è stata ristabilita. Così ricattano il governo: in cambio della liberazione degli ostaggi chiedono il rilascio del colonnello Antonio Tejero e di altri militari imprigionati per aver guidato il tentativo di colpo di Stato al Congresso dei deputati che si è verificato tre mesi prima, il 23 febbraio 1981.

Nel cast troviamo volti noti come quelli di Miguel Herran, María Pedraza (che abbiamo visto in “La casa di carta” e in “Élite”) e Hovik Keuchkerian (“La casa di carta”).