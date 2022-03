“Ratched”, la storia dell’infermiera di “Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Da vedere su Netflix

Un thriller psicologico con protagonista Sarah Paulson nei panni di Mildred Ratched Sarah Paulson in "Ratched" Credit: © Netflix Antonio de Felice







Che siate o no amanti del thriller psicologico, alzi la mano chi non ha mai visto “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, il capolavoro di Milos Forman del 1975. Se volete sapere come si è arrivati alla pellicola da cinque premi Oscar con uno strepitoso Jack Nicholson (ma anche se non avete ancora colmato questa lacuna), lasciatevi rapire dagli otto intriganti episodi che hanno per protagonista la leggendaria infermiera del film Mildred Ratched, qui in versione giovanile (interpretata da Sarah Paulson).

La serie inizia nel 1947 quando Mildred, a caccia di lavoro, arriva in un ospedale psichiatrico della California dove si eseguono strani esperimenti sulla mente umana. Gentile nei modi e ligia al dovere all’inizio, man mano che conosce i pazienti e scopre le contraddizioni del sistema sanitario, svela aspetti oscuri e inquietanti del suo passato, alimentati anche dalla sete di potere e da intrighi con le autorità locali. A conferma che non sempre si nasce mostro ma lo si può diventare.