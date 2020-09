“Ratched”: trailer e cast della nuova serie Netflix di Ryan Murphy

09 Settembre 2020 | 15:03 di Giulia Ausani

È indimenticabile il personaggio dell'infermiera Ratched in "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Ed è proprio lei la protagonista di "Ratched", nuova serie Netflix creata da Ryan Murphy in arrivo in streaming il 18 settembre, con Sarah Paulson nei panni della celebre infermiera.

La serie racconta la storia di Mildred Ratched prima degli eventi di "Qualcuno volò sul nido del cuculo". Nel 1947, Mildred si trasferisce in California per lavorare in un importante ospedale psichiatrico dove vengono realizzati nuovi e inquietanti esperimenti sui pazienti. Infermiera irreprensibile ma anche ambiziosa manipolatrice, presto si scopre che Mildred intende infiltrarsi all'interno dell'ospedale per un secondo fine.

Il cast

Nel cast anche Sharon Stone, Cynthia Nixon, Judy Davis, Jon Jon Briones, Finn Wittrock, Charlie Carver, Alice Englert, Amanda Plummer, Corey Stoll, Sophie Okonedo e Vincent D’Onofrio.