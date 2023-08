“Ray Donovan”, un super classico dell’ultimo decennio. Da vedere su Netflix

Un "tuttofare" che si occupa, almeno inizialmente, di tirare fuori dai guai i personaggi famosi Matteo Valsecchi







È inutile negarlo, qui stiamo parlando di un titolo che è diventato un super classico dell’ultimo decennio. E questo nonostante un finale lasciato parzialmente in sospeso (e con un film che alla fine ha chiuso, in qualche modo, i fili del racconto). È la storia di Ray Donovan (Liev Schreiber), un uomo che potremmo definire come un “tuttofare”.

No, non parliamo di bricolage. Ray nella vita si occupa, almeno inizialmente, di tirare fuori dai guai i personaggi famosi. Molto spesso con metodi decisamente non ortodossi. Solo che poi tutto questo gli sfugge di mano e Ray finisce per diventare un gangster a tutti gli effetti. E il suo obiettivo diventa salvare se stesso dall’abisso. Proprio qui troviamo il cuore pulsante di questa serie. Ray sembra perennemente destinato a dover risolvere problemi senza mai riuscirci del tutto, perché arriva sempre qualcosa di peggio. E lo spettatore rimarrà intrappolato, proprio come il protagonista, in una sorta di labirinto da cui sembra impossibile venire fuori.