“Reacher 2”, ora Jack prepara la sua vendetta a freddo contro tutti

Ispirata al romanzo “Vendetta a freddo” (titolo originale “Bad luck and trouble”), 11° romanzo della saga best seller mondiale di Lee Child, è in arrivo su Prime Video la seconda stagione di “Reacher”. Gli otto episodi saranno disponibili a cadenza settimanale: i primi tre in uscita il 15 dicembre e i successivi ogni venerdì fino al 19 gennaio 2024.

La trama e il cast

Stavolta il protagonista, l’ex investigatore della polizia militare Jack Reacher (l’attore Alan Ritchson), riceve un messaggio in codice che lo mette al corrente dei brutali omicidi che coinvolgono, a uno a uno, i membri della sua ex unità dell’esercito (l’Unità speciale di investigazione del 110° Military Police). Per indagare su questi misteriosi delitti, Reacher chiama a raccolta i suoi ex commilitoni, diventati la sua famiglia d’elezione: Frances Neagley (Maria Sten), Karla Dixon (Serinda Swan), la contabile forense di cui è innamorato, e David O’Donnell (Shaun Sipos). Insieme, iniziano a interrogarsi su chi possa averli traditi. Reacher proverà a scoprire la verità, costi quel che costi, impegnandosi a proteggere i suoi compagni.

