“Reacher”: adrenalina a non finire!

Si chiama Jack Reacher ed è il detective interpretato al cinema per due volte da Tom Cruise. E proprio a lui (personaggio ideato dallo scrittore Lee Child) è dedicata una nuova serie tv in otto episodi che vedremo dal 4 febbraio su Prime Video. Il protagonista di “Reacher” è Alan Ritchson che darà volto, ma soprattutto muscoli, a un investigatore veterano della polizia militare.

È un uomo fuori dal tempo: non ha un cellulare e vive con il minimo indispensabile attraversando gli Stati Uniti. Il suo girovagare prende una piega inaspettata quando arriva in una piccola cittadina della Georgia dove si è verificato il primo omicidio dopo 20 anni. E proprio Jack viene inizialmente accusato di essere l’assassino. Reacher è così costretto a indagare per riuscire a salvare se stesso.