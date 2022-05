“Reacher”: azione e ironia. Da vedere su Prime Video

Il personaggio è stato già interpretato in due film da Tom Cruise. Nella serie ha il volto di Alan Ritchson Danilo Gallo







Si puo' vedere su

“Reacher” è una serie di Prime Video. Se il nome del personaggio principale, Jack Reacher, vi dice qualcosa è perché è stato già interpretato in due film da Tom Cruise. Nella serie ha il volto, ma soprattutto i muscoli, di Alan Ritchson, un passato da modello con un discreto curriculum tra cinema e tv (“Titans” e “Blood drive”). Jack Reacher è un ex poliziotto militare che ora gira senza meta apparente per gli Stati Uniti. Finisce nel paesino di Margrave, Georgia, America profonda, dove, malgrado il suo aspetto da bravissimo ragazzone, viene accusato di omicidio.

Naturalmente non ha nulla a che fare con il delitto ma è lo spunto che muove tutta la vicenda (tratta dal libro “Zona pericolosa” di Lee Child). La serie non punta sull’introspezione e se fosse un videogioco lo definiremmo uno “sparatutto” (con alcune scene decisamente violente: meglio non lasciarla vedere ai più piccoli), eppure ha alcuni sprazzi di ironia, soprattutto nei dialoghi, per cui si lascia vedere con leggerezza. La prima stagione è composta da otto episodi: è già in cantiere la seconda.