“Rebel”: la nuova serie ispirata alla storia di Erin Brockovich

In arrivo il 28 maggio su Disney+, la serie original Star che si ispira alla vita dell'attivista Andy Garcia e Katey Sagal in "Rebel" Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Il 28 maggio su Disney+ arriva "Rebel", nuova serie originale Star ispirata alla vita dell'attivista statunitense Erin Brockovich.

Katey Sagal è Annie "Rebel" Bello, difensore legale dei colletti blu senza una laurea in legge. Divertente, brillante e coraggiosa, ha estreamente a cuore le cause per cui si batte.

«Erin lavora instancabilmente per la giustizia sociale, legale e ambientale, nonostante la mancanza di una laurea ufficiale», ha detto la creatrice e produttrice esecutiva Krista Vernoff. «Ispira tutte le persone che incontra a diventare gli eroi di se stessi e, in qualche modo, ci fa anche ridere. È stato un vero onore conoscere Erin e creare una serie a lei ispirata».

Nel cast anche John Corbett (Grady Bello), James Lesure (Benji), Lex Scott Davis (Cassidy), Tamala Jones (Lona), Ariela Barer (Ziggie), Kevin Zegers (Nate), Sam Palladio (Luke) e Andy Garcia (Cruz).