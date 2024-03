“Resident alien” su Netflix: perché vederlo (assolutamente)

Sono arrivati gli alieni. E non hanno buona intenzioni... forse. Ecco le ragioni del successo Alessandro Alicandri







Si puo' vedere su

Il genere fantascientifico, per motivi davvero inspiegabili, non è tra le preferenze degli spettatori italiani. Ci sono ovviamente delle eccezioni e una di queste è la è la serie tv "Resident alien", entrata in catalogo di Netflix Italia il primo marzo 2024 e diventato rapidamente uno dei contenuti più visti sulla piattaforma. Qualcuno all'estero l'ha definita "la serie più sottovalutata da vedere" e in effetti, pur essendo cominciata nel 2021, sembra che si stia facendo strada a livello internazionale solo oggi dopo tantissime diffidenze.

"Resident alien" è la storia di un alieno che sbarca sulla Terra non volontariamente: un incidente l'ha costretto prima a scendere sul nostro malandato pianeta e poi a doverci convivere, trasformandosi in un umano. Ovviamente, rimane un alieno e quindi non ha la più pallida idea di come si muovano, comportino e parlino gli umani. Attraverso lo studio dei film, in quattro mesi diventa (con molti se e molti ma) abile a conversare con le persone. C'è un problema però: ha preso le sembianze di un medico che, per motivi che non vogliamo spoilerare, diventerà il riferimento assoluto della città.

Ogni alieno ha un piano e il suo non è proprio rassicurante. Sarà l'incontro con Asta, infermiera, a tirare fuori la sua parte meno spietata. Asta è un personaggio importantissimo, perché è una "outsider" dal carattere molto particolare. Uscita da una storia tossica, sta cercando di ritrovare se stessa in una vita tutta in disordine. Un alieno che fa finta di comportarsi come un umano, ai suoi occhi, non è poi così bizzarro. Da qui partono le vicende che uniscono crime, comicità e un pizzico di romanticismo.

La bellezza della serie (che è ancora in produzione, con tre stagioni all'attivo) ha molte frecce al suo arco: la scrittura di Chris Sheridan, celebre perché è una delle penne dietro la comicità de "I Griffin", l'interpretazione fantastica nei panni del dottor Harry Vanderspeigle di Alan Tudyk, attore americano con papà di origini polacche, ormai un'istituzione come doppiatore di lungometraggi d'animazione (ha partecipato anche a "Frozen"), con una capacità straordinaria di "rimanere alieno" anche in sembianze umane. Una bella scoperta è anche il personaggio di Asta (interpretata dalla poco nota Sara Tomko), che già dall'episodio pilota riesce a trasferire la profondità del suo personaggio.

Tra colpi di scena, critiche alla società odierna e immagini naturalistiche della piccola città immaginaria di "Patience" in Colorado (in realtà molte scene sono girate vicino Vancouver, in Canada), avrete modo di scoprire, attraverso gli occhi di un alieno, la società. «Mi hanno sempre spiegato che il grande problema della specie umana è il loro bisogno di legami» dice Harry alla fine dell'episodio pilota «noi l'abbiamo sempre considerata una debolezza. Ma adesso capisco che potrebbe essere la loro più grande forza». "Resident Alien" nasce dal soggetto del fumetto omonimo (edito anche in italiano) scritto da Alan Moore ("V per vendetta", "Watchmen").