“Resident Evil”, dai videogiochi ai film e ora una serie su Netflix

A distanza di ventisei anni dal primo videogioco della saga e sette film dopo, arriva la serie live action Ella Balinska in "Resident Evil: La serie" Credit: © Netflix Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Il 14 luglio è un giorno molto atteso dai fan di "Resident Evil": è questa la data nella quale su Netflix diventa disponibile "Resident Evil: La serie". Non è un modo di dire, perché chi è appassionato del franchise, nato dall’omonimo videogame di Capcom e poi evoluto al cinema, sa che il tema è più che mai scivoloso. Con la pellicola del 2016 "Resident Evil: The final chapter", si concludeva infatti la serie di film con Milla Jovovich nel ruolo della protagonista Alice – peraltro non presente nella saga di videogiochi originale – con esiti piuttosto altalenanti.

Non è stata tuttavia la fine: tra il 2021 (anno del venticinquesimo compleanno della saga videoludica) e il 2022 il franchise sembra aver trovato una seconda vita. Prima, la pubblicazione di "Resident Evil Village", nuovo titolo del videogame, poi l’uscita su Netflix della miniserie in CGI "Resident Evil: Infinite darkness", seguita qualche mese dopo dall’arrivo nei cinema del reboot "Resident Evil: Welcome to Raccoon City", che ha riproposto alcuni personaggi presenti nei videogame.

La serie live action

La principale caratteristica della nuova serie è lo svolgimento su due linee temporali diverse: una nel 2021, l’altra nel 2036. Grossomodo, gli eventi che avvengono nella New Raccoon City appartengono allo stesso periodo dell’ultimo videogame "Resident Evil Village". Protagoniste sono due sorelle, figlie di Albert Wesker, vecchia conoscenza per i gamer.

ATTENZIONE SPOILER: La serie lo ripropone vivo e vegeto, nonostante risultasse morto nei precedenti capitoli. Le due ragazze non sono mai state a New Raccoon City e sembrano vivere in un mondo che è riuscito a superare gli orrori del 1998 e l'epidemia che ha colpito l'originale Raccoon City. Lo showrunner Andrew Dabb ha infatti rivelato di aver voluto raccontare come il mondo si adatta a un’apocalisse zombie.

Il trailer

La trama

Anno 2036: quattordici anni dopo la diffusione di Joy che ha causato tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

La storia del franchise

Tutto è cominciato nel 1996, con la serie di videogame prodotti da Capcom tratti dal survivor horror giapponese "Resident Evil" ("Biohazard" in originale) che seguiva epidemie di zombie generate da esperimenti sfuggiti al controllo della Umbrella Corporation. Negli anni, il franchise si è sviluppato anche con elementi di azione, rompicapo e trame ispirate a film horror e di azione. Gli zombie sono tornati in auge nella cultura popolare (dalla fine degli Anni 90). Il mondo di Resident Evil ha continuato a espandersi anche con la saga cinematografica: stando ai dati del 2021, con 141 titoli (ripubblicazioni comprese) e più di 123 milioni di unità vendute, "Resident Evil" è la serie di Capcom di maggior successo e la sua saga cinematografica è anche la serie di film basata su videogiochi più redditizia.

La saga cinematografica: film e serie