“Rfds – Medici dal cielo”, casi sempre più complessi per i medici “in volo”

Essere parte della Rfds (letteralmente “Royal flying doctor service”, team di dottori specializzati che raggiungono ogni angolo d’Australia in aereo) non è per nulla facile. Di questo gruppo parla la seconda stagione di “Rfds - Medici dal cielo”, che si può vedere su Now (e Sky Serie) dal 5 agosto.

Cosa succede, dunque? È trascorso un anno da quando la dottoressa Eliza ha lasciato il gruppo, e questo fatto continua a sconvolgere il resto dei medici. Ci si trova ad affrontare casi diagnosticamente sempre più difficili e a sopportare tensioni notevoli, che vanno a minare l’equilibrio anche dentro al team.