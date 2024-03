Riapre l’agenzia dei vip di “Call my agent – Italia”

La seconda stagione della serie di Sky è al via il 22 marzo Silvia Perazzino







Finalmente ci siamo: il 22 marzo su Sky e in streaming su Now arriva la seconda, attesissima stagione di "Call my agent - Italia", remake della serie di culto francese "Dix pour cent". Sei nuovi episodi che ci riporteranno negli uffici romani della CMA, la Claudio Maiorana Agency, l’agenzia di spettacolo che segue grandi nomi del cinema, ma anche attori di grande speranze e poco talento. E le novità non mancheranno. Arriverà un nuovo capo, sbocceranno storie d’amore inaspettate, si consumeranno nuovi “drammi esitenziali”...

Vediamo quali saranno le star protagoniste, nei panni di se stesse, dei nuovi episodi. Nel primo, Valeria Golino e Valeria Bruni Tedeschi dovranno fare i conti con un nuovo film la cui sceneggiatura si rivela un disastro. Gabriele Muccino, con Gianmarco Tognazzi, scatena un terremoto in agenzia nel secondo episodio. Terza puntata dedicata a Claudio Santamaria, disposto a tutto pur di ottenere un ruolo. Volano scintille fra le guest del quarto episodio Serena Rossi e il marito Davide Devenuto. Stremati da una maratona di interviste, si sveleranno segreti inconfessabili. La “miracolosa” voce di Elodie potrà tutto nel quinto episodio. Mentre Sabrina Impacciatore, madrina del Festival di Venezia, è la star del sesto episodio. Per quanto riguarda la squadra degli agenti, confermato tutto il cast della prima stagione, con il primo episodio dedicato alla scomparsa Marzia Ubaldi.