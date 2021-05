“Ribelle”: trama e cast della serie ispirata a Erin Brockovich

Katey Sagal e Andy Garcia sono protagonisti di "Rebel", la serie Star su Disney+ dal 28 maggio "Ribelle" Credit: © Disney Valentina Barzaghi







È ispirata alla figura di Erin Brockovich “Ribelle”, la nuova serie Star disponibile su Disney+ a partire dal 28 maggio. Nel ruolo che nel film di Steven Soderbergh fu di Julia Roberts, troviamo la vulcanica Katey Sagal (“Sons of Anarchy”, “This Is Us”), affiancata da un’altra superstar come Andy Garcia.

La trama

Annie “Rebel” Bello (Katey Sagal) è una donna cocciuta e determinata, divertente e disordinata, che combatte per il giusto e le persone che ama. Ha tre figli da tre diversi mariti, un matrimonio in corso che le sta riservando sorprese non piacevoli e una multinazionale, rea di inquinare le acque del luogo facendo ammalare molte persone, da portare in tribunale.

La serie in dieci episodi è stata creata da Krista Vernoff, già autrice di successo di “Grey’s Anatomy” e “Station 19”, che ne è anche la produttrice insieme a Alexandre Schmitt, Erin Brockovich, John Davis, John Fox, Marc Webb, Adam Arkin e Andrew Stearn.

È un legal drama in cui si alternano momenti molto toccanti dal punto di vista etico e sociale, ad altri di marcato intrattenimento e ironia.

Il cast

“Ribelle” ha uno svolgimento narrativo lineare e una messa in scena patinata, sostenute da una scuderia di personaggi notevoli, interpretati al meglio da attori come i già citati Katey Sagal, nel ruolo della protagonista, e Andy Garcia in quello dell’amico e legale alleato Julian Cruz, ma anche John Corbett (“Il mio grasso grosso matrimonio greco”), Lex Scott Davis (“Son of the South”), Kevin Zegers (“Frozen”), Tamala Jones (“Castle”) e molti altri.