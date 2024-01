“Rick and Morty”, un cartone animato non adatto ai bambini. Da vedere su Netflix

Non ha una morale edificante. Non è per tutti gli stomaci Francesco Chignola







Si puo' vedere su

Vi avviso subito: questo non è un cartone animato come gli altri. Non è adatto ai bambini. Non ha una morale edificante. Non è per tutti gli stomaci. Va bene, se siete ancora a bordo vi parlerò di “Rick and Morty”, serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmon che ha da poco compiuto dieci anni (da noi è arrivata nel 2016) e di cui si possono vedere sei stagioni su Netflix (la settima arriverà prossimamente).

La serie è incentrata su un ragazzino imbranato, Morty, che vive straordinarie avventure insieme al nonno Rick Sanchez, uno scienziato geniale, sbruffone e alcolizzato: viaggeranno tra pianeti lontani e universi paralleli, coinvolgendo anche il resto della famiglia in scorribande sempre più folli. Per chi ama la fantascienza, “Rick and Morty” è manna dal cielo, perché sfrutta (e ribalta dall’interno) tutti i cliché del genere, portando ogni scelta dei personaggi alle più estreme conseguenze. E i dialoghi sono così fitti di citazioni e riferimenti che vi verrà il mal di testa... ma ne sarà valsa la pena!