“Ridatemi mia moglie”, con Fabio De Luigi su Canale 5

La proposta di Canale 5 per domenica 21 maggio è la commedia romantica "Ridatemi mia moglie", basata sulla sitcom inglese "I Want My Wife Back" e diretta da Alessandro Genovesi. Protagonisti sono Fabio De Luigi nei panni di Giovanni e Anita Caprioli in quelli di sua moglie Chiara.

Sposati ormai da tanti anni, la relazione è logora ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto fili liscio. Solo quando la moglie se ne va lasciandogli un biglietto, l’uomo comincia a guardarsi dentro per capire cosa è andato storto. Ma soprattutto farà di tutto per recuperare il loro rapporto...

Nel cast, anche Diego Abatantuono, Carla Signoris e Diana Del Bufalo, nei panni dei genitori e della sorella di Chiara. «È stato fatto un grande lavoro di scrittura e approfondimento dei personaggi. Questo è il vero punto di forza di questa miniserie (che andrà in una sola serata, ndr) che, come si evince dal titolo, ha una storia tutto sommato semplice: un marito che tenta di riconquistare sua moglie» ha detto De Luigi.