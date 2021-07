“Ridatemi mia moglie”: trama, cast e trailer

A settembre su Sky e Now la miniserie con protagonisti Fabio De Luigi e Anita Caprioli Fabio De Luigi in "Ridatemi mia moglie" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Arriva su Sky Serie e in streaming su Now, il 13 e il 20 settembre, “Ridatemi mia moglie”, miniserie romantica in due parti diretta da Alessandro Genovesi (“Dieci giorni senza mamma”, “Ma che bella sorpresa”, “La peggior settimana della mia vita”).

Adattamento della sitcom “I want my wife back”, la miniserie vede protagonisti Fabio De Luigi (Giovanni) e Anita Caprioli (Chiara), ma anche Diego Abatantuono e Carla Signoris. I due interpretano i genitori di Chiara. Nel cast ci sono anche Alessandro Betti che interrpeta l’amico fedifrago di Giovanni e Diana del Bufalo, sorella minore di Chiara.

La trama

Giovanni e sua moglie Chiara sono sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro, ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre lui è convinto che tutto proceda per il meglio. Chiara decide di lasciarlo con una lettera, che scrive ma che poi decide di gettare nel cestino; fa le valigie e si allontana da casa. Giovanni, ignaro di tutto, le sta preparando una festa a sorpresa per il suo compleanno. Mentre si attende la festeggiata, dentro il cestino viene ritrovata per caso la lettera. Il marito apprende così le intenzioni della moglie. Ma non si vuole dare per vinto, ed è intenzionato a riconquistare Chiara a tutti i costi.

Il cast

Fabio De Luigi, Anita Caprioli, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Alessandro Betti, Diana Del Bufalo.

Il trailer