“Ridatemi mia moglie”: una commedia romantica, gentile e intelligente

Il 13 e 20 settembre la miniserie con Fabio De Luigi e Anita Caprioli Anita Caprioli e Fabio De Luigi sono i protagonisti della miniserie commedia "Ridatemi mia moglie", su Sky Serie e NOW il 13 e il 20 settembre







“Ridatemi mia moglie” è la miniserie in due episodi prodotta da Sky e Colorado Film, che andrà in onda su Sky Serie - è la prima produzione Sky Original della stagione - e sarà disponibile in streaming su Now il 13 e il 20 settembre. Scritta - insieme a Giovanni Bognetti - e diretta da Alessandro Genovesi (“Dieci giorni senza mamma”, “La peggior settimana della mia vita”), è un adattamento tutto italiano della sitcom BBC “I Want My Life Back”.

«Siamo partiti da quella che era un sitcom, che ha regole di racconto e comicità diverse da quelle cinematografiche o seriali. C’era dunque da cambiare molto rispetto all’originale e, fondamentalmente, da costruire una nuova storia. Non è la prima volta che creo partendo da materiale esistente e, tendenzialmente, uso sempre lo stesso metodo: lo guardo una volta e poi non lo guardo più. Mi piace che ci sia qualcosa che mi rimane dentro, su cui poi andare a lavorare, in questo caso insieme a Giovanni. Inoltre conoscevamo gli attori che avrebbero interpretato i diversi ruoli e sarebbe stato assurdo non pensare a loro durante la scrittura» ha detto Alessandro Genovesi in conferenza stampa.

«L’idea era di lavorare insieme a una produzione originale. Quando abbiamo guardato questa serie abbiamo capito che aveva le caratteristiche giuste per poterne trarre quello che cercavamo. Su questa base Alessandro (Genovesi) e Giovanni (Bognetti) hanno fatto un ottimo lavoro di scrittura e approfondimento dei personaggi, il vero punto di forza di questa serie che, come si evince dal titolo, ha una storia tutto sommato semplice: quella di un marito che tenta di riconquistare sua moglie» ha detto Fabio De Luigi che, in “Ridatemi mia moglie”, interpreta Giovanni, la parte maschile della coppia.

Protagonista della serie insieme a lui è Anita Caprioli, nel ruolo della moglie Chiara. Il rapporto tra lei e Giovanni è a un punto fermo da tempo: a lui va benissimo così, a lei no. Per questo, un giorno, Chiara decide di lasciarlo. Per Giovanni è una doccia fredda, ma dopo un primo momento di sconforto decide di riconquistarla.

La serie è una commedia romantica piuttosto classica, che alterna risate a qualche momento strappalacrime. Oltre ai due protagonisti, porta in scena alcuni personaggi “macchietta” piuttosto divertenti come il capoufficio e amico di Giovanni, Antonio (Alessandro Betti), un bugiardo seriale dalla personalità multipla, o i genitori di Chiara interpretati da Diego Abatantuono e Carla Signoris, due over settanta che non si capisce se stanno perdendo qualche colpo o fingono furbescamente di perderlo: il primo innamorato del genero Giovanni, la seconda caratterizzata da un sano cinismo verso la vita che le permette di non smettere mai di sorridere.