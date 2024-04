“Ripley”, il talento di Tom per l’imbroglio

La miniserie con Andrew Scott si ispira ai libri di Patricia Highsmith Andrew Scott in "Ripley" Credit: © Netflix Francesco Chignola







È probabile che abbiate già fatto conoscenza con Tom Ripley, affascinante truffatore e affabulatore nato nel 1955 dalla penna della giallista Patricia Highsmith. È stato al centro di molte storie, e non solo sulla carta: al cinema l’hanno interpretato, tra gli altri, Alain Delon, Dennis Hopper e soprattutto Matt Damon nel 1999, in “Il talento di Mr. Ripley”.

Ed è proprio a questa storia che si ispira la miniserie di Netflix “Ripley”, in arrivo il 4 aprile. Nel ruolo di Tom, stavolta, troviamo il bravissimo attore irlandese Andrew Scott, applaudito Moriarty di “Sherlock” e star del film “Estranei” (ora nelle sale).

La mente del progetto è Steven Zaillian, sceneggiatore premio Oscar di “Schindler’s list” e autore della miniserie “The night of”, che qui scrive e dirige tutti gli episodi. E che ha deciso di girare in un suggestivo bianco e nero: «L’edizione del libro che avevo al mio fianco mentre scrivevo aveva una foto in bianco e nero in copertina» ha svelato. «È una scelta che si adatta in modo straordinario a questa storia».