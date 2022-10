“Rita”, una deliziosa serie danese. Da vedere su Netflix

Un’insegnante tanto combattiva e determinata tra le mura scolastiche, quanto confusionaria e in difficoltà nella sua vita Andrea Di Quarto







Si puo' vedere su

Non di solo crime vive la tv nordica. “Rita” è una deliziosa serie danese incentrata sulle vicende professionali e personali dell’omonima protagonista (Mille Dinesen), un’insegnante anticonformista e ribelle, tanto combattiva, carismatica e determinata tra le mura scolastiche, quanto confusionaria e in difficoltà nella sua (movimentata) vita sentimentale e nella gestione dei tre figli, che ha cresciuto da single.

Sullo sfondo, una scuola della periferia di Copenaghen e un sistema scolastico per certi aspetti lontano anni luce dal polveroso apparato nostrano. I problemi però sono gli stessi (bullismo, disadattamento, difficoltà di integrazione delle minoranze, gravidanze indesiderate, l’insidia delle droghe) ma il racconto non è intaccato da ipocrisia, edulcorazioni e moralismi, pur mantenendo uno stile leggero e la tendenza (riuscita) a strappare qualche sorriso. «Ho scelto di insegnare per difendere i figli dai loro genitori» è il mantra che Rita ripete spesso, e che racchiude, forse, il senso stesso della serie danese.