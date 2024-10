“Rivals”, i capricci dei nobili inglesi

Il Regno Unito negli Anni 80 è al centro di una serie su Disney+ "Rivals" Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Siamo nel 1986: Margaret Thatcher, la “Iron Lady”, è saldamente al comando del Regno Unito. Mentre nelle città è lotta tra lavoratori e governo, con scioperi e disservizi, nelle ricche campagne del Paese gli eccessi proseguono indisturbati. Ad agitare gli animi degli aristocratici c’è la tv privata, vista come nuova frontiera dell’immaginario nazionale.

Tra spalline esagerate e acconciature cotonate come si usava in quegli anni, “Rivals” pone al centro un’aspirante classe dirigente con ambizioni spregiudicate, tra riunioni caotiche e relazioni scandalose. Sulla scia della fiabesca “Bridgerton” e della spassosa “The Gentlemen”, questa serie, adattamento del celebre romanzo omonimo di Dame Jilly Cooper, mette a fuoco la nobiltà britannica raccontandone vizi e capricci in maniera umoristica. Tutti gli otto episodi sono disponibili su Disney+ dal 18 ottobre.