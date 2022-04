“Roar”: 8 storie femminili nella serie di Nicole Kidman

Betty Gilpin, Merritt Wever, Cynthia Erivo, Alison Brie sono alcune delle protagoniste della nuova serie antologica, in streaming dal 15 aprile Nicole Kidman è produttrice esecutiva e una delle interpreti di "Roar", la nuova serie Apple TV+ in streaming dal 15 aprile. Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

“La donna che”: è questo l’incipit del titolo di ogni puntata di “Roar”, la nuova serie in streaming dal 15 aprile su Apple Tv+. Otto puntate per altrettante storie con protagoniste donne alle prese con la propria vita tra dubbi, problemi, risvolti, gioie, ma non solo, legati alla femminilità. La serie antologica è stata creata Carly Mensch e Liz Flahive, già brillanti showrunner di “GLOW” (Netflix), ed è basata sulla raccolta di racconti di Cecelia Ahern.

Sono due gli aspetti che più colpiscono di questa nuova produzione Apple TV+. Il primo è l’originalità delle storie, sostenuto da una brillante messa in scena. “Roar” parte da otto spunti molto particolari per raccontare cosa vuole dire essere donna oggi: ci sono madri e figlie, mogli e single, professioniste e non. C’è chi vive grazie alla propria bellezza e chi difende con coraggio il proprio talento. C’è la madre di famiglia tornata alla sua brillante e ingombrante carriera “divorata” (letteralmente) dal senso di colpa e dalle aspettative. C’è quella che è stata convinta fin da piccola che la bellezza sia tutto, tanto da permettere a suo marito di farsi trasformare in un soprammobile. C’è anche quella che inizia una storia romantica che si rivela tossica, isolandola dal resto del suo mondo… con un’anatra. Narrazioni che hanno un tocco fiabesco ed esplorano generi differenti, dal road movie all’horror passando per la fantascienza, ognuna in grado di centrare perfettamente l’obiettivo per cui è stata scritta.

Il cast

Il secondo aspetto notevole di “Roar” è invece il suo cast, con stelle del calibro di Nicole Kidman, che ne è anche produttrice esecutiva, Cynthia Erivo (“Harriet”), Issa Rae (“Insecure”), Merritt Wever (“Unbelievable”), Alison Brie (“GLOW”), Betty Gilpin (“GLOW”, “La guerra di domani”), Meerà Syal (“Yesterday”), Kara Hayward (“Us”) e Fivel Stewart (“Atypical”). Al loro fianco troviamo, seppur in ruoli secondari, Alfred Molina (“Frida”), Jake Johnson (“New Girl”), Daniel Dae Kim (“Lost”), Simon Baker (“The Mentalist”) e molti altri.

Il trailer

Gli episodi di “Roar” saranno disponibili tutti insieme dalla data di lancio, permettendovi di vedere una delle serie più interessanti e meglio realizzate dall’inizio del 2022 a oggi, in un binge watching che vi farà ridere, piangere, arrabbiare, stupire, riflettere.