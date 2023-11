Robbie Williams, nella docuserie gli alti e bassi di una fama inimmaginabile

Dall'8 novembre su Netflix, il cantante ripercorre la sua carriera e la sua vita: tra folle adoranti, ma anche alcool e droga Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

“No, vorrei davvero fare qualcos’altro per guadagnarmi da vivere” risponde un giovane Robbie Williams alla domanda “Sei pronto?” nel teaser trailer della serie documentario che racconta la sua carriera (e vita) sotto i riflettori. I quattro episodi della miniserie sono disponibili su Netflix dall’8 novembre.

Il cantante, all’alba dei cinquant’anni e dopo 25 anni di carriera solista, guarda in faccia il suo passato scorrendo i filmati di quando era giovane, migliaia di ore di dietro le quinte mai visti finora. L'arco temporale è ampio, ma soprattutto denso, dalla fama da boyband coi Take That al percorso in solitaria con al fianco una moglie amorevole e quattro figli.

Dischi di platino, concerti esauriti, folle adoranti, ma anche alcool e droga, toccando il fondo e preparandosi a ciò che si potrebbe scoprire se si continua a scavare. Questa è la storia di una fama immensa ottenuta in giovane età e del prezzo pagato per raggiungerla.

Il trailer