“Romulus 2”: mi chiamo Tizio Tazio e farò la guerra a Roma

"Romulus 2"







Si puo' vedere su

Continua l’epopea di “Romulus”, la serie Sky Original (disponibile su Now e Sky) che racconta la fondazione di Roma. Interamente recitata in protolatino, la storia riprende da dove l’avevamo lasciata: Yemos (Andrea Arcangeli) e Wiros (Francesco Di Napoli) hanno dato il nome di Roma al territorio in cui si sono insediati.

Nei nuovi episodi, tra i tanti nuovi personaggi, incontreremo Tito Tazio (Emanuele Maria Di Stefano), il re dei Sabini, figlio del dio Sancos, che dichiara guerra a Roma dopo il sacrilego rapimento delle loro sacerdotesse (il famoso “ratto delle Sabine”). E intanto anche il sodalizio tra Yemos e Wiros inizia a dare i primi segni di cedimento...