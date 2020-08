“Romulus”: il primo trailer della serie di Matteo Rovere

28 Agosto 2020 | 15:19 di Lorenzo Di Palma

Un racconto di guerra, fratellanza, passione, coraggio e paura, in dieci episodi, girati in proto-latino, diretti da Matteo Rovere, Michele Alhaique e Enrico Maria Artale. Così si presenta la nuova serie Romulus, a novembre su Sky e in streaming su Now TV, creata, diretta e prodotta da Matteo Rovere (Nastro d'argento come produttore nel 2014 con Smetto quando voglio), che firma per la prima volta un progetto per la Tv: un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che, fra storia, leggenda e rivoluzione, portarono alla nascita di Roma.

La serie è interpretata da Andrea Arcangeli (Trust, The Startup), Marianna Fontana (magnifica interprete di Indivisibili) e Francesco Di Napoli (La paranza dei bambini) nei panni di Yemos, la giovane vestale Ilia e Wiros. Completano il cast Giovanni Buselli (Gomorra - La serie, L’amica geniale), Silvia Calderoni (Riccardo va all’inferno), Sergio Romano (Il campione, La terza stella), Demetra Avincola (Fortunata, Loro 2), Massimiliano Rossi (Il primo re, Il vizio della speranza), Ivana Lotito (Gomorra - La serie), Gabriel Montesi (Favolacce, Made in Italy, Il primo re) e Vanessa Scalera (Lea).

Queste le prime e attesissime immagini della produzione che mostrano un mondo primitivo e brutale governato dalla natura e dagli dèi, da cui sorgerà uno degli imperi più grandi e potenti di sempre.