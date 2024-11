“Rosa elettrica”, la nuova serie Sky con Maria Chiara Giannetta

Nel cast della serie thriller anche Francesco Di Napoli ed Elena Lietti. Prossimamente su Sky e Now "Rosa elettrica" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Si sono concluse le riprese di "Rosa elettrica", la nuova serie thriller in sei episodi targata Sky Original. La Rosa del titolo, una giovane agente sotto copertura, è interpretata da Maria Chiara Giannetta.

Al suo fianco sul set ci sono anche Francesco Di Napoli - nei panni del baby-boss di camorra che deciderà di collaborare con la polizia, Cocìss - ed Elena Lietti in quelli della vicequestore Antonella Reja, superiore di Rosa.

Adattata liberamente dall’omonimo romanzo bestseller di Giampaolo Simi (2007, edito da Sellerio Editore Palermo), la serie vede Giordana Mari a capo di un team di scrittura tutto al femminile. È prodotta da Sky Studios e Cross Productions e diretta da Davide Marengo. Non è ancora nota la data d'uscita, ma arriverà prossimamente sui canali Sky e in streaming su Now.

La trama

Rosa Valera è stata da poco trasferita nel Nucleo Protezione Testimoni. Al suo primo incarico le viene affidato Cocìss, un giovane e imprevedibile boss della camorra appena pentito. Finito nel mirino del clan rivale, ha accettato di collaborare con la polizia per salvarsi la pelle. Rosa si domanda perché sia stata scelta proprio lei, ma non ha tempo di farsi frenare dalle incertezze. Decisa a proteggere Cocìss a tutti i costi, non si ferma neppure quando capisce che c’è una falla nel sistema e che, oltre alla carriera, sta rischiando la vita. Soli contro tutti, Rosa e Cocìss scappano insieme guidati da un obiettivo comune, salvarsi la pelle e scoprire la verità.