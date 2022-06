“Run – Fuga d’amore”: la serie con con Merritt Wever e Domhnall Gleeson

Prodotta da Phoebe Waller-Bridge, la serie (su Sky dal 6 giugno) racconta un folle viaggio in treno di due ex-fidanzati che cambierà per sempre la loro vita Merritt Wever e Domhnall Gleeson sono i protagonisti di "RUN", su Sky e NOW dal 6 giugno. Valentina Barzaghi







È uscita lo scorso aprile nel Regno Unito e non vedevamo l’ora ne fosse dato l’annuncio anche in Italia: “Run - Fuga d’amore”, la miniserie HBO in sette episodi creata Vicky Jones (“Killing Eve”) e prodotta, tra gli altri, da Phoebe Waller-Bridge, fa il suo debutto su Sky e Now il 6 giugno.

La trama

La storia è quella di Ruby, interpretata dalla sempre più brava Merritt Wever (“Unbelievable”, “Roar”), e di Billy, Domhnall Gleeson (“Star Wars”, “Madre!”). I due durante il college, quando stavano insieme, avevano stretto un patto: non sarebbe importato quando, come e perché, ma se uno di loro avesse scritto all’altro la parola “run”, avrebbero dovuto mollare tutto e incontrarsi alla Grand Central Station di New York per intraprendere un viaggio senza meta attraverso l’America. Più di 15 anni dopo si trovano a tener fede a quel patto.

“Run” è un’avventura romantica e una commedia dalle tinte dark: racconta la storia di una donna e di un uomo che provano a ritrovare la propria versione di se stessi diciannovenni scappando insieme. Non tanto per il gusto di stare con l'altro, quanto per quello di sentirsi liberi ancora una volta. Forse l’ultima.

Attraverso le loro chiacchiere e il confronto continuo durante il loro viaggio, chi guarda scopre le loro vite presenti, tra delusioni e gratitudini a cui aggrapparsi. “Run” è una serie che racconta il momento del bilancio di due ex-ragazzi che si sono idealizzati per tantissimo tempo, credendo davvero di essere l’uno l’ancora di salvezza dell’altro.

Il finale viene da sé, mentre la bellezza della serie sta soprattutto nella costruzione del rapporto tra i due protagonisti, nei cui panni ci sono due interpreti perfetti. Merritt Wever si impone sulla scena con la sua ormai celebre gentilezza, spesso contaminata da atteggiamenti taglienti e duri. Domhnall Gleeson regala al suo personaggio un’impulsività che man mano lascia spazio a inaspettate parentesi di profondità. Se Ruby è lì per prendersi una pausa di svago dalla sua vita, Billy la vuole cambiare.

Il cast

Nel cast, oltre a loro ci sono anche Phoebe Waller-Bridge nei panni di Laurel, una donna conosciuta durante il viaggio; Rich Sommer e Jake Bover in quelli di Laurence e Scooter Richardson, marito e figlio di Ruby. Archie Panjabi è Fiona, assistente di Billy, e Tamara Podemski e Shaun Brown sono Babe Cloud e Ryan Everwood, investigatori di polizia.