“S.W.A.T.”, la quarta stagione su Rai2

Per i numerosi fan del capo squadra Daniel Hallerson (Shemar Moore) l’attesa è finalmente terminata. Da sabato 23 ottobre, infatti, torna sugli schermi di Rai2 e in prima serata "S.W.A.T.", la serie tv prodotta per la CBS e giunta alla quarta stagione.

Nei 18 episodi della nuova edizione troveremo attori e personaggi che fanno parte della troupe principale della squadra speciale anticrimine di Los Angeles. Agli ordini del sergente “Hondo” nelle operazioni, una serie di personaggi dalle identità molto diverse ma tutti ben determinati. Come il sergente David “Deacon” Kay (Jay Harrington), molto ligio al dovere, e i poliziotti James “Jim” Street (Alex Russell) e Dominique Luca (Kenny Johnson). Quanto a risolutezza non sono da meno alcune figure femminili come l’agente Christina “Chris” Alonso (Lina Esco) che si occupa della sezione cinofila della squadra speciale o la tenente e detective Piper Lynch (Amy Farrington) comparsa nella terza stagione.

A proposito di terza stagione, il Covid ha obbligato i produttori a tagliare l’ultimo episodio che viene ripreso all’inizio della quarta e riguarda le rivolte scoppiate a Los Angeles nel 1992. Come rivela "Ferite aperte", la prima delle due puntate in onda il 23 ottobre dove “Hondo” e suo padre Daniel (Obba Babatundé) affrontano le tensioni razziali fra forze dell’ordine e comunità nera. La seconda, "L’appostamento", vede la squadra impegnata a sorvegliare un criminale, ma non manca l’incontro fra il sergente e la sua ex fidanzata Nichelle (Rochelles Aytes).