“Safe”, niente è come sembra. Da vedere su Netflix

Si puo' vedere su

Niente è come sembra. Almeno in “Safe” (“Sicuro” in inglese), la serie thriller anglo-francese di Netflix. Al centro della storia c’è Tom Delaney (Michael C. Hall, l’inquietante killer di “Dexter”), un chirurgo pediatrico da poco vedovo. A un anno dalla perdita della moglie, l’uomo non è riuscito a superare il lutto e con difficoltà gestisce il rapporto con le due figlie Jenny e Carrie. I tre vivono in un centro residenziale esclusivo, separato dal mondo esterno da una recinzione sorvegliata giorno e notte.

Un piccolo paradiso in cui Tom si è rifugiato, convinto di proteggere così la famiglia da ogni pericolo. Ma le sue certezze si sgretolano quando la 16enne Jenny scompare misteriosamente insieme col fidanzato Chris dopo una festa organizzata dalla figlia di un vicino. Tom, disperato, si mette alla ricerca della ragazza e comincia a scavare nella vita delle famiglie della comunità. E piano piano vengono a galla segreti e menzogne, celati sotto un’apparenza di felicità e serenità. Perché il pericolo, in realtà, è molto più vicino di quanto pensasse…