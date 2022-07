“Sanditon”: arriva un esercito di nuove passioni

La seconda stagione della serie si apre con un colpo di scena "Sanditon" Paolo Fiorelli







Avevamo lasciato l’intraprendente Charlotte (Rose Williams) alle prese con gli intrighi affaristici e amorosi di Sanditon, piccolo borgo con l’ambizione di diventare attrazione turistica. In questa seconda serie, l’eroina della storia (ambientata in Inghilterra agli inizi dell’Ottocento e ispirata all’ultimo romanzo, incompiuto, della scrittrice Jane Austen) ritorna dopo otto mesi. E trova Sanditon straordinariamente cambiata, grazie anche a molti ufficiali dell’esercito che vi si sono stabiliti. Sono loro i nuovi protagonisti dei ricevimenti locali, dove la ricca ereditiera Georgiana (Crystal Clarke) è sempre più corteggiata: ma per amore o per soldi? I consigli dell’amica Charlotte si riveleranno indispensabili…