“Save Me Too”: su Sky al via la seconda stagione

10 Agosto 2020 | 11:55 di Lorenzo Di Palma

Arriverà dal 10 agosto in prima serata su Sky Atlantic (e in streaming su Now Tv) la seconda stagione di Save Me Too, la serie thriller targata Sky Original creata, scritta e interpretata da Lennie James, famoso per essere uno dei protagonisti di The Walking Dead, prima, e Fear the Wolking Dead poi. La serie, a distanza di un anno e mezzo dalle drammatiche vicende della prima stagione, vede Nelly Rowe (Lennie James) tormentato dall’immagine della figlia Jody, che riprende la sua affannosa e sempre più pericolosa ricerca della verità sulla scomparsa della ragazza.

IL CAST

Dai creatori di Bodyguard e Line of Duty, l’atteso secondo capitolo di Save Me Too vedrà nel cast, accanto a James, ancora Suranne Jones (Doctor Foster) che torna nei panni della madre di Jody, Stephen Graham (The Irishman) nel ruolo di Melon, il migliore amico di Nelly e la new entry d’eccezione Lesley Manville (candidata all’Oscar per Il Filo Nascosto) nel ruolo di Jennifer, la moglie del criminale Gideon Charles. Nel cast, fra gli altri, anche Camilla Beeput nel ruolo di Zita, stripper e fidanzata occasionale di Nelly; Alice May Feetham che interpreta Bernie, la moglie di Melon; Susan Lynch nei panni di Stace, la migliore amica di Nelly e Thomas Coombes nei panni di Goz, uno spacciatore vicino al protagonista.

IL TRAILER

LE ANTICIPAZIONI DELLA SECONDA STAGIONE

Sono trascorsi 17 mesi da quando la vita di Nelly Rowe è stata stravolta dopo essere stato accusato del rapimento della figlia che conosceva appena. Jody è ancora dispersa, ma Nelly non riesce a darsi pace. Nonostante venga incoraggiato ad andare avanti con la sua vita e a non pensare più alla figlia, apparentemente, persa per sempre, l’uomo continua la sua indagine che lo condurrà in un tetro viaggio nel mondo della criminalità organizzata. Nel frattempo, il processo di Gideon Charles - interpretato da Adrian Edmondson - accusato dello sfruttamento sessuale di Grace (Olive Gray) - la ragazza che Nelly ha ritrovato in un parcheggio per roulotte, potrebbe far emergere nuovi dettagli e fornire una nuova pista sul caso di Jody. Addentrandosi nel mondo nascosto di Gideon, Nelly metterà in gioco la sua vita e le relazioni con le persone a lui vicine. Nuovi potenziali sospetti saranno rivelati e segreti tenuti a lungo sepolti riaffioreranno, mentre Nelly dovrà decidere se proteggere Grace o continuare la ricerca di Jody. Contemporaneamente, mentre Claire (Suranne Jones) si confronta con la terribile e straziante possibilità di aver perso sua figlia per sempre, la moglie di Gideon, Jennifer (Lesley Manville) affronta la terribile verità sul mostro con cui è stata sposata.

le immagini della seconda stagione