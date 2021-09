“Scene da un matrimonio”: Jessica Chastain a caccia della verità sull’amore

Parla la star di "Scene da un matrimonio", in arrivo su Now Jessica Chastain e Oscar Isaac in "Scene da un matrimonio" Paolo Fiorelli







Ci vuole coraggio per creare una nuova versione di un classico come "Scene da un matrimonio" di Ingmar Bergman. E a Jessica Chastain, anche produttrice, quel coraggio non manca. Così si è buttata in questa avventura insieme con Oscar Isaac: «Siamo amici da tempo, sappiamo cosa ci fa ridere e cosa ci fa soffrire. Era quello che serviva per rendere credibile la nostra coppia sullo schermo».

In effetti i due attori sono superbi e spietati nel mettere in scena la crisi di un matrimonio: «Mira, il mio personaggio, è quella che ha più successo sul lavoro e si sente quasi in dovere di sminuirsi, per non ferire l'ego del partner. È capitato anche a me nella vita reale. All’inizio il dialogo tra i due non è del tutto onesto: lo diventerà attraverso il confronto e il dolore. Perché c’è sempre un prezzo da pagare per la verità».