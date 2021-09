“Scene da un matrimonio”: la miniserie con Oscar Isaac e Jessica Chastain

Debutta il 20 settembre su Sky e Now l’imperdibile serie HBO tratta dal capolavoro di Ingmar Bergman Oscar Isaac e Jessica Chastain in "Scene da un matrimonio", la miniserie remake del classico di Ingmar Bergman Valentina Barzaghi







Ingmar Bergman aveva concepito “Scene da un matrimonio” come una serie per la tv in sei puntate, che venne trasmessa in Svezia nel 1973. La storia fu poi rimontata in un lungo film: quello che oggi noi tutti conosciamo interpretato da Liv Ullmann nei panni di Marianne ed Erland Josephson in quelli di Johan. Bergman si era ispirato alle sue relazioni presenti e passate per scrivere la storia di una coppia sposata, divenuta una delle più famose, romantiche, iconiche e vere che il cinema ci ha regalato a oggi.

Il regista Hagai Levi (“The Affair”, “In Treatment”) si è fatto carico del non semplice compito di riportare in vita i personaggi e l’intreccio pensati da Bergman e regalare loro una nuova vita. Lo diciamo senza preamboli: ci è riuscito bene. La serie HBO “Scene da un matrimonio”, che è disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti dal 20 settembre su Sky e Now, è un rinnovato viaggio emotivo nelle tortuose traversie di una coppia sposata e nei sentimenti che man mano questa affronta - felicità, dolore, paura, odio, tenerezza - prima e dopo la rottura dovuta al tradimento e alla separazione.

A interpretare i due protagonisti ci sono questa volta Oscar Isaac, nei panni della parte maschile della coppia, Jonathan, e Jessica Chastain in quelli di sua moglie Mira. Hagai Levi rispetta la struttura creata da Bergman, ma ribalta il ruolo dei suoi due personaggi. Se nell’opera del regista svedese è Johan ad andarsene di casa lasciando Marianne alle prese con l’abbandono, le figlie e una nuova vita che non si è cercata, nella miniserie è Mira ad andarsene. L’inversione permette a Levi non solo di offrire un nuovo punto di vista narrativo sull’accadimento, ma anche di innescare una riflessione molto contemporanea su come i tempi siano cambiati. Riflessione che tocca anche il tema figli: se nel film originale esistevano solo nelle parole dei due, nella serie trovano una collocazione più importante, sia fisica sia emotiva.

Nelle sue cinque puntate la serie, così come il film, permette a chi la guarda di assistere alla passione più profonda ma anche all’odio più spietato, attraversando tutte le molteplici sfaccettature dell’amore. Così come Bergman, che iniziava il suo film con un’intervista per la tv (che qui diventa una ricerca per una tesi), anche Levi dichiara al pubblico che comunque il terreno su cui lavora è quello della “finzione”, mostrando all’inizio di ogni episodio un minuto di set, che dopo il ciak entra nella scena e nella narrazione filmica vera e propria.

Jessica Chastain e Oscar Isaac, che della loro chimica non hanno fatto mistero sul red carpet della 78ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, dove la serie è stata presentata in anteprima mondiale, sono perfetti nei ruoli di Mira e Jonathan, personaggi che sono riusciti a portare dalla più pacifica normalità domestica al dramma più intenso. La loro performance e ciò che riesce a suscitare sarebbero già di per sé un motivo sufficiente per guardare “Scene da un matrimonio”.