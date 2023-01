“Scene da un matrimonio”, litigi e perdoni. Da vedere su Now

Vediamo i protagonisti litigare, fare l’amore, accusarsi, perdonarsi e filosofeggiare su desiderio, matrimonio e infedeltà Paolo Fiorelli







Se amate vedere registi e attori affrontare delle vere sfide, in “Scene da un matrimonio” ne troverete ben due. Entrambe vinte. La prima: non far rimpiangere l’originale di Ingmar Bergman del 1973. E qui l’eccellente idea del regista Hagai Levi è di mostrare come in 50 anni siano cambiati i “ruoli tipici” all’interno di una coppia. Perché nella sua serie è Mira (Jessica Chastain) la parte forte, quella che decide di mettere in discussione il rapporto con l’insicuro Jonathan (Oscar Isaac) costi quel che costi.

«Mira è quella che ha più successo sul lavoro ed è stanca di sminuirsi per non ferire l’ego del partner» ha detto la Chastain. Proprio a lei e a Isaac si deve la seconda scommessa vinta: perché non è facile stregare il pubblico per cinque ore con (sostanzialmente) due sole persone in un appartamento. Ma l’intesa tra i due è così perfetta da produrre una prova d’attori superba. Così li vediamo litigare, fare l’amore, accusarsi, perdonarsi e filosofeggiare su desiderio, matrimonio e infedeltà. E le cinque puntate volano via.