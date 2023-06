“Sciame”, non è per palati delicati. Da vedere su Prime Video

Attraverso questa cruda vicenda si può comprendere la storia di chi, da nero, vive in un’America che arranca a livello economico, sociale e culturale Monica Agostini







Si puo' vedere su

Premessa: questa non è una serie per palati delicati. “Sciame”, sette episodi su Prime Video, racconta la vita dell’adolescente Dre (Dominique Fishback), afroamericana e fan sfegatata della popstar Ni’Jah. Che c’è di strano, direte voi? Che questa sua passione, espressa attraverso una pagina social, diventa in breve tempo pura ossessione. E Dre non riesce più a contenere le emozioni, lastricando gli Stati Uniti di omicidi commessi nel momento in cui qualcuno si permette di offendere la sua icona e lei sente nelle orecchie un inconfondibile ronzio di api (da qui il titolo).

Perché vedere “Sciame”? Perché attraverso questa cruda vicenda si può comprendere la storia di chi, da nero, vive in un’America che arranca a livello economico, sociale e culturale. E perché la storia, pur non essendo la trasposizione di un fatto vero, palesa e spiega cosa possa nascere dal mugugno di “odiatori” che tempestano di frasi negative e offensive i social, sempre più presenti nella quotidianità di ognuno di noi.