“Sciame”: trama, cast e trailer

Ossessione, stalking, culto delle celebrità: sono gli ingredienti di "Sciame" (titolo originale: "Swarm"), la nuova serie in arrivo in esclusiva streaming su Prime Video dal 17 marzo. Si tratta di una storia thriller, con risvolti horror, ideata da Janine Nabers (“Watchmen”) con Donald Glover (“Atlanta”) che ne ha diretto il pilot. La storia è quella dell’ossessione di una ragazza, Dre (interpretata da Dominique Fishback) per una popstar. Nonostante i pochi dettagli della trama, il trailer che scorre sulle note di una cover di “Where is my mind” di Pixes, promette una storia ad alta tensione.

Il trailer

La trama

Ambientata tra il 2016 e il 2018, la serie segue la storia di Dre, una fan ossessionata dalla più grande popstar in circolazione. Decisa a incontrare il suo idolo a tutti i costi, inizia un viaggio attraverso il paese, arrivando a compiere azioni nefande e a seminare una scia di sangue e di vittime che si frappongono tra lei e il suo obiettivo.

Il cast

Protagonista (e produttrice) è Dominique Fishback ("Judas and The Black Messiah") nei panni di Dre, la ragazza ossessionata dalla popstar Ni'Jah (Nirine S. Brown). Accanto a lei ci sono Chloe Bailey ("Grown-ish"), interprete di Marissa, la sorella di Dre, mentre Damson Idris ("Snowfall") è il suo fidanzato Khalid. Nel cast figurano anche Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers.