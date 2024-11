“Scott Pilgrim – La serie”, un sacco di risate e lacrime. Da vedere su Netflix

Dal fumetto canadese che ha incantato il mondo è nato un cartoon che ha superato ogni aspettativa Alessandro Alicandri







Dal fumetto canadese che ha incantato il mondo è nato un cartoon che ha superato ogni aspettativa: “Scott Pilgrim - La serie”. Disponibile su Netflix in otto episodi, racconta una nuova versione della storia di Scott, un 23enne svitato con la passione per la musica. Il suo è un viaggio fantasioso e surreale alla scoperta di qualcosa che pensava non avrebbe mai vissuto nella vita: l’amore. Grazie alla conoscenza con Ramona Flowers, ragazza così misteriosa da sembrare di un altro pianeta, Scott si ritrova a “combattere” gli ex partner della ragazza per poterla frequentare ancora.

La vicenda, all’apparenza grottesca, racconta in realtà quanto sia importante accettare non solo il presente, ma soprattutto il passato della persona che amiamo, per aprire un nuovo capitolo di vita insieme liberi da pregiudizi. Preparatevi a un sacco di risate e lacrime: gli adulti rivivranno le emozioni della loro adolescenza e i più giovani sogneranno di avere nel loro futuro rapporti umani così autentici.