“Scrubs”, ridere con medici e infermieri. Da vedere su Disney+ e Prime Video

Si puo' vedere su

Ma chi l’ha detto che le serie “mediche” devono per forza essere drammatiche? “Scrubs - Medici ai primi ferri”, andata in onda dal 2001 al 2010 per otto stagioni (più una, ma con altri personaggi), dimostra che si può raccontare la vita di medici e infermieri anche facendo ridere (e senza per questo sminuire il loro lavoro: veri dottori l’hanno definita particolarmente accurata).

Creata da Bill Lawrence, segue le giornate di un ospedale californiano. Tutto ci viene raccontato dal punto di vista del medico specializzando John Dorian, detto J.D. (Zach Braff). Come ammette lui stesso quando il primario gli chiede se è un idiota: «No, signore, sono un sognatore». Quindi in scena vediamo prendere vita anche le sue fantasticherie (come sarebbe curare gli infarti con... dei gattini?) e le sue ansie. È una delle commedie televisive migliori di sempre: pur essendo quasi sempre scanzonata, non evita tematiche più delicate, regalandoci episodi davvero commoventi.