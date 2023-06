“Secret invasion”, Fury ha finalmente una serie tutta sua

Torna su Disney+ il personaggio Marvel interpretato da Samuel L. Jackson Cobie Smulders e Samuel L. Jackson in "Secret invasion" Credit: © Disney+ Giulia Ausani







Si puo' vedere su

Dal 2008, Samuel L. Jackson è apparso in più di dieci titoli Marvel nel ruolo perlopiù secondario di Nick Fury, l’agente segreto che ha creato e riunito gli Avengers. A 15 anni dalla sua prima apparizione, arriva una miniserie interamente dedicata a lui: “Secret invasion”, disponibile dal 21 giugno su Disney+.

Ambientata dopo gli eventi di “She-Hulk”, questa serie segna l’inizio della “Fase 5” dell’Universo cinematografico Marvel e vede Nick Fury alle prese con un’invasione aliena da parte di un gruppo di Skrull mutaforma, dopo che lo stesso Fury ha passato del tempo nello spazio collaborando con gli alieni. «Ma non ci saranno supereroi volanti» promette Samuel L. Jackson: “Secret Invasion” è un thriller di spionaggio dal tono cupo e realistico che ricorda le atmosfere di “Captain America: The Winter Soldier” ed esplora il personaggio di Fury come mai è stato fatto prima.

Ad aiutare l’ex direttore dello S.H.I.E.L.D. ritroviamo personaggi noti come l’agente Maria Hill (Cobie Smulders), Rhodey (Don Cheadle), lo skrull Talos (Ben Mendelsohn) ed Everett Ross (Martin Freeman). A loro si aggiungono nuovi personaggi come G’ia, figlia di Talos interpretata da Emilia Clarke, e l’agente dei servizi segreti Sonya Falsworth (Olivia Colman), vecchia amica di Fury che Jackson descrive così: «È la donna più pericolosa di tutto il Regno Unito!».