“Secret Invasion”: il trailer della nuova serie Marvel

Con il nuovo trailer di "Secret Invasion" è stata svelata anche la data di uscita della nuova serie Marvel, che sarà disponibile su Disney+ dal prossimo 21 giugno. Appartiene alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe (MCU), insieme ai film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" e ai prossimi titoli, cioè "Guardiani della Galassia Vol. 3" (in sala a maggio), "The Marvels" (prossimo sequel di "Captain Marvel") e alla futura serie tv "Echo", oltre alla seconda stagione di "Loki".

Si tratta del grande ritorno di Nick Fury interpretato da Samuel L. Jackson, infatti la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2019, in una scena dopo i titoli di chiusura di "Spider-Man: Far from home", quando il personaggio, che si era scoperto essere uno Skrull mutaforma, mostrava il vero Fury che lavorava di nascosto da qualche parte nello spazio.

La trama della serie

Nel presente MCU, Nick Fury viene a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per sventare l'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Il trailer

Il cast

Accanto al protagonista Samuel L. Jackson, interprete di Nick Fury, ci sono anche Ben Mendelshon nel ruolo di Talos, il capo degli Skrull (che aveva assunto le sembianze di Fury proprio in "Spider-Man: Far from home"), Cobie Smulders, cioè Maria Hull, Don Cheadle (colonnello James Rhodes/War Machine) e Martin Freeman (Everett Ross). Nel cast della serie ci sono anche Emilia Clark al debutto nell’MCU nel ruolo della figlia di Talos G’iah, Olivia Colman (Sonya Falsworth, vecchia amica di Fury) e Kingsley Ben-Adir (il malvagio Skrull Gravik) e, ancora, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran.