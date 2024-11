“Secret Level”, la serie animata sul mondo dei videogiochi

Si puo' vedere su

Pronti ad accedere al "Secret Level"? Dal 10 dicembre arriva su Prime Video la nuova serie antologica di animazione che racconta storie originali ambientate negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo.

Sono quindici in tutto i corti che costituiscono la prima stagione: la prima parte approda il 10 dicembre, e le restanti puntate esordiscono il 17 dicembre. Prodotta insieme a Blur Studios, "Secret Level" nasce dalle menti creative responsabili di "Love, Death + Robots", l'amatissima serie antologica animata targata Netflix che immagina un mondo tra progresso e distopie. Firma il progetto Tim Miller, mentre Blur Studios realizza la serie.

Il trailer

I videogame che vedremo in "Secret Level"

Oltre a sperimentare con diversi stili di animazione, lo show spazia tra diversi franchise videoludici che hanno scritto pagine fondamentali dell'intrattenimento. Tra le saghe di videogame e le console che figurano nella prima stagione ci sono "Dungeons & Dragons", "Pac-Man", "Warhammer 40,000: Space Marine 2", "Concord", "Crossfire", "Mega Man" e il mondo PlayStation. E ancora "Exodus", "Honor of Kings", "New World: Aeternum", "Sifu", "Spelunky", "The Outer Worlds" e "Unreal Tournament".

Il cast di doppiatori

Nella versione originale, il cast di voci include dei pesi massimi di Hollywood come Arnold Schwarzenegger, Kevin Hart e Keanu Reeves. Insieme a loro anche Temuera Morrison, Ariana Greenblatt, Heaven Hart, Emily Swallow, Gabriel Luna, Ricky Whittle, Patrick Schwarzenegger, Merle Dandridge, Claudia Doumit, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Clive Standen, Laura Bailey e Michael Beach.