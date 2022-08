“See”: in lotta per far sopravvivere il genere umano

Su Apple Tv+ la stagione finale della serie con Jason Momoa Jason Momoa in "See" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Preparatevi, perché per l’ultima volta stiamo entrando nel futuro distopico di questa stupenda serie tv targata Apple. Per chi non l’avesse mai vista, siamo in un domani in cui, in seguito alla diffusione di un virus avvenuta secoli prima, gli esseri umani hanno perso la vista. Finché non nascono due bambini che, sorprendentemente, riescono a vedere. Al centro di tutto, però, c’è lui, Baba Voss (Jason Momoa), un capotribù senza paura. Nelle prime due stagioni lo abbiamo visto combattere per la sua vita e non solo. In questa terza, che sarà l’ultima, affronterà un’ulteriore minaccia: uno scienziato che ha sviluppato un’arma potenzialmente devastante.