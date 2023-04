“Self-made”, una bella storia di riscatto. Da vedere su Netflix

La storia della prima donna afroamericana a creare un impero commerciale grazie alla produzione di prodotti per capelli afro Stefania Zizzari







Se avete voglia di una bella storia di riscatto e ispirata a una vicenda vera ambientata nell’America dei primi del Novecento, “Self-made: la vita di Madam C.J. Walker” è la serie Netflix che fa per voi. Sarah Breedlove, interpretata da Octavia Spencer (premio Oscar per “The Help” come Miglior attrice non protagonista), è stata la prima donna afroamericana a creare un impero commerciale grazie alla produzione di prodotti per capelli afro.

Nei quattro episodi della serie viene raccontata la vicenda di Sarah, in arte Madam C.J. Walker, che da lavandaia sfruttata diventa imprenditrice con un’idea che parte dalla sua storia personale: aiutare le donne afroamericane a prendersi cura dei capelli. Non è facile per lei, a causa dei pregiudizi e dell’America razzista di inizio secolo, ma con coraggio e determinazione, la donna allestisce un laboratorio artigianale e inizia la produzione casalinga dei suoi prodotti, che venderà barattolo dopo barattolo, fino a creare un’attività imprenditoriale milionaria.