“Senna”, vita e opere di un pilota leggendario

La miniserie brasiliana di Netflix ci racconta il vero e indimenticabile Ayrton "Senna" Credit: © Netflix Francesco Chignola







Il mondo dello sport (e non solo) è cambiato per sempre in quel maledetto 1° maggio 1994. Sono passati trent’anni, infatti, da quando il pilota di Formula 1 Ayrton Senna perse la vita sul circuito di Imola durante il 14º Gran Premio di San Marino. Oggi una miniserie ci racconta la sua vita straordinaria, finita troppo presto: arriva su Netflix il 29 novembre con tutti i suoi sei episodi, è una produzione brasiliana (proprio come lui) e non poteva che intitolarsi “Senna”.

A interpretare il protagonista troviamo Gabriel Leone, Camila Márdila è sua sorella Vivianne mentre Alice Wegmann è Lilian, la prima moglie di Ayrton. “Senna” ci catapulta nell’epoca d’oro della Formula 1: incontriamo infatti i grandi campioni di quell’epoca, come Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet e naturalmente Roland Ratzenberger che morì su quello stesso tracciato il giorno prima di Senna. Realizzata con la collaborazione della famiglia del compianto pilota, la miniserie è diretta da Vicente Amorim e affianca alla cronaca dei successi sportivi del fuoriclasse le sue vicende sentimentali e la sua sfaccettata personalità.