“Sento ancora la vertigine”, arriva la docu-serie di Elodie

Appena dopo il Festival di Sanremo, arriva su Prime Video il racconto a puntate della carriera di Elodie Cecilia Uzzo







Si puo' vedere su

Dopo Tiziano Ferro, Laura Pausini ed Emma Marrone, anche Elodie approda con la sua prima docu-serie, intitolata "Sento ancora la vertigine", disponibile su Prime Video dal 20 febbraio.

Non si tratta ovviamente di una prova da attrice – quella l'ha già affrontata nel film "Ti mangio il cuore" in streaming su Paramount+ – ma di un vero e proprio documentario a episodi sulla cantante, che sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “Due”, contenuto nell’album “Ok. Respira” (in uscita il 10 febbraio, durante il Festival).

In “Sento ancora la vertigine”, una produzione Groøenlandia con Prime Video, Elodie per la prima volta sceglie la narrazione attraverso immagini video per mostrare alcuni dei momenti più importanti della sua carriera, la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023 e il suo essere costantemente in bilico tra la voglia di migliorarsi e la paura di non essere mai abbastanza. I tre episodi, prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano, sono stati diretti da Nicola Sorcinelli.