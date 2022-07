“Senza confini”: il Professore…fa il giro del mondo

La star di “La casa di carta” affianca Magellano su Prime Video "Senza confini" Credit: © Prime Video Giusy Cascio







Ricordate Álvaro Morte nei panni del Professore, la “mente” fra i ladri di “La casa di carta”? Ora è il protagonista della nuova avventurosa serie su Prime Video (dal 7 luglio) “Senza confini”, che racconta la prima circumnavigazione del globo, nel 500° anniversario della spedizione.

L’attore spagnolo interpreta Elcano, il timoniere scelto dall’esploratore Ferdinando Magellano (il brasiliano Rodrigo Santoro) che si unisce a un gruppo di 237 marinai per compiere l’epica impresa. «Il mio personaggio è un uomo normale che vuol diventare un eroe e cerca di essere empatico con l’equipaggio» ci spiega Morte. Girare scene in mare aperto tra la Spagna e la Repubblica Dominicana non è stato semplice. «Anche se so nuotare, non sono a mio agio nel blu profondo» svela. «Ma ne è valsa la pena, per far conoscere una storia straordinaria, che io stesso non ricordavo di aver studiato a scuola»